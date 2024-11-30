Adana Demirspor, Konyaspor'a Yenildi

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenilen Adana Demirspor teknik direktörü Mustafa Dalcı, "Bazen futbolun şansının da yanınızda olması gerekiyor." dedi.

Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına üzgün olduklarını söyleyerek başladı.

Oyuncuların sahada büyük bir karakter gösterdiğini dile getiren Dalcı, "Yakalanan ciddi pozisyonları biraz daha becerikli olup değerlendirebilseydik burada başka şeyler konuşabilirdik ama futbolda bazen futbolun şansının da yanınızda olması gerekiyor. Hak ettiğimiz puan ya da puanları alamamak gerçekten bizi de oyuncularımızı da çok üzdü. Futbolun şansı çok önemli. Bugün sadece o yanımızda yoktu ve beceriksizlik vardı." diye konuştu.

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ise "İlk yarıda çok fazla pozisyon vermedik. Son dakikasında bir pozisyonu oldu. Bizim iki şutumuz var. Üretmekte zorlanıyorduk. İkinci yarı daha üretken olmak için çıktık. Daha net, kaleye gittiğimiz pozisyonlar oldu, son vuruşları yapmakta yine çok zorlandık. Duran toplar en büyük kozlarımızdan biriydi. Şükürler olsun kornerden bulduğumuz golle kazandık." değerlendirmesinde bulundu.