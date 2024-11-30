Stat: Yeni Adana
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Osman Gökhan Bilir
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Arda Kurtulan, Abdulsamet Burak, Manev, İzzet Çelik, Maestro, Yusuf Sarı, Tayfun Aydoğan, Ali Yavuz Kol, Yusuf Barasi
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşcı, Oğulcan Ülgün, Pedrinho, Keyta, Umut Nayir
Sarı kartlar: Dk. 9 Abdulsamet Burak (Adana Demirspor), Dk. 29 Boranijasevic (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
3. dakikada ceza sahası içinde Ali Yavuz Kol'un sol çaprazdan şutunda, top kaleci Slowik'te kaldı.
20. dakikada Jevtovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Vedat Karakuş iki hamlede topa sahip oldu.
30. dakikada sol kanattan Tayfun Aydoğan'ın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Slowik topu kontrol etti.
40. dakikada Pedrinho'nun uzak mesafeden kullandığı serbest atışta, kaleci Vedat Karakuş topa hakim oldu.
Maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor - Konyaspor: İlk Yarı 0-0 - Son Dakika
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