Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak: Balotelli erken gitseydi yeni bir yıldız gelecekti - Son Dakika
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Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak: Balotelli erken gitseydi yeni bir yıldız gelecekti

15.09.2022 15:58

Önemli açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, bu sezon da bir yıldız getirmeyi düşündüklerini fakat gerçekleştiremediklerini ifade etti. Sancak, "Mario erken gitseydi Suarez, Hulk, Cavani ve Pato ile görüşmelerimiz oldu. Mario geç gidince gerçekleştiremedik" şeklinde konuştu.

Basın mensuplarıyla bir toplantıda bir araya gelen Adana Demirspor Başkanı Mustafa Sancak, Mario Balotelli'nin takımdan ayrılmasıyla ilgili konuştu. Transfer sürecinde o dönem belirsizlikler olan Balotelli için Sancak, "Mario erken gitseydi; Suarez, Hulk, Cavani ve Pato ile görüşmelerimiz oldu. Mario geç gidince gerçekleştiremedik" dedi.

"ORADA ÇOK SORUN YAŞAR"

Geçen sezonun flaş golcüsü Mario Balotelli, İsviçre temsilcisi Sion'a transfer oldu. Mario Balotelli'nin zor bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Adana Demirspor Başkanı Sancak transfer hakkında, "Mario bu, orada onu dizginleyecek bir Murat Sancak yok. Onun kahrını çekecek bir Gökhan Göktürk de yok. Orada çok sorun yaşayacağını düşünüyorum. Kadromuzda iyi şu anda. Güzel oynayan takımlardan birisiyiz. Hedefimiz ilk 5. Her şey nasip. Allah nasip ederse Avrupa'ya da gideriz. Kadın voleybol ile işbirliği yaptık. Adana İdman Yurdu da Adana Demirspor olacak yakında." ifadelerini kullandı.

"VARDAN DÖNEBİLİRDİ"

Ayrıca Trabzonspor maçını değerlendiren Sancak, "Güzel bir maçtı. Belhanda'nın pozisyonunda orta hakemin hatası yok gibi gözüküyor. Yan hakemin uyarısı ile verdi, o da keşke pozisyonu bekleseydi, vardan dönebilirdi" açıklamasını yaptı.

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Adana Demirspor, Mario Balotelli, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak: Balotelli erken gitseydi yeni bir yıldız gelecekti - Son Dakika
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