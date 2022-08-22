Fenerbahçeliler Valencia'ya neden "GOAT" diyor? Sosyal medya yıkıldı, paylaşımlar 100 bini geçti - Son Dakika
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Fenerbahçeliler Valencia'ya neden "GOAT" diyor? Sosyal medya yıkıldı, paylaşımlar 100 bini geçti

22.08.2022 23:05
Fenerbahçeliler Valencia'ya neden "GOAT" diyor? Sosyal medya yıkıldı, paylaşımlar 100 bini geçti

Adana Demirspor maçında da fileleri havalandırmayı başaran Enner Valencia, Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 6 gole ulaştı. Ekvadorlu yıldızın performansı sarı-lacivertlileri mest ederken, "GOAT" paylaşımları 100 bini geçti. İngilizce "Greatest of all time" cümlesinin kısaltması olan "GOAT", "Tüm zamanların en iyisi" anlamına geliyor.

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor karşısında Enner Valencia'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

VALENCIA 3 HAFTADA 6 GOL ATTI

Ümraniyespor ve Kasımpaşa ağlarını da havalandıran Ekvadorlu golcü, Adana Demirspor karşısında da 3 gol atarak bu sezon 6. kez fileleri havalandırmış oldu. Yıldız futbolcunun bu performansı sonrası sosyal medya ise yıkıldı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Fenerbahçe taraftarı, Enner Valencia'nın çılgın performansı sonrası sosyal medyada "GOAT" paylaşımlarında bulundu. "GOAT" ifadesi kullanırak 100 bini aşkın paylaşım yapılırken, Ekvadorlu futbolcu için övgü dolu ifadeler kullanıldı.

"GOAT" NE DEMEK

İngilizce "Greatest of all time" cümlesinin kısaltması olan "GOAT", "Tüm zamanların en iyisi" anlamına geliyor.

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SON DAKİKA: Fenerbahçeliler Valencia'ya neden "GOAT" diyor? Sosyal medya yıkıldı, paylaşımlar 100 bini geçti - Son Dakika
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