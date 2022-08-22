Fenerbahçeliler Valencia'ya neden "GOAT" diyor? Sosyal medya yıkıldı, paylaşımlar 100 bini geçti

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor karşısında Enner Valencia'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

VALENCIA 3 HAFTADA 6 GOL ATTI

Ümraniyespor ve Kasımpaşa ağlarını da havalandıran Ekvadorlu golcü, Adana Demirspor karşısında da 3 gol atarak bu sezon 6. kez fileleri havalandırmış oldu. Yıldız futbolcunun bu performansı sonrası sosyal medya ise yıkıldı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Fenerbahçe taraftarı, Enner Valencia'nın çılgın performansı sonrası sosyal medyada "GOAT" paylaşımlarında bulundu. "GOAT" ifadesi kullanırak 100 bini aşkın paylaşım yapılırken, Ekvadorlu futbolcu için övgü dolu ifadeler kullanıldı.

"GOAT" NE DEMEK

İngilizce "Greatest of all time" cümlesinin kısaltması olan "GOAT", "Tüm zamanların en iyisi" anlamına geliyor.