 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana Demirspor, Ndiaye'nin sözleşmesini feshetti - Son Dakika
Üye Girişi

Adana Demirspor, Ndiaye'nin sözleşmesini feshetti

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 33 yaşındaki futbolcu Badou Ndiaye ile sözleşmesini feshetti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Ndiaye'ye teşekkür edilerek başarılar dileyildi. Ndiaye, Adana Demirspor formasıyla 44 maça çıkarak 8 gol ve 5 asist kaydetti.

29.01.2024 - 15:21,  Güncelleme: 15:33
Abone Ol

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da Badou Ndiaye ile yollar ayrıldı. 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi feshedildi.

RESMEN YOLLAR AYRILDI

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Badou Ndiaye ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Ndiaye'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

13 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Badou Ndiaye, Adana Demirspor formasıyla 44 resmi maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 5 asist katkısı verdi.

Adana Demirspor'un paylaşımı:

Adana Demirspor, Ndiaye'nin sözleşmesini feshetti
Adana Demirspor, Ndiaye\'nin sözleşmesini feshetti
YORUMLAR (2)
  • Alperen Umut: Ahanda buraya yazıyorum bununda sonu Bursa spor gibi olacak Yanıtla 0 4
  • Emir Emir: ADANADEMİRSPOR'UN BİRÇOK KİŞİNİN İKİNCİ TAKIMI OLMA PROJESİNİN ONYEKURU,BELHANDA,AKBABA VE NDİYE TARAFINDAN YERLEBİR EDİLMESİ BU GİDİŞLE BİTER BELKİ. Yanıtla 3 0

Adana Demirspor, Badou Ndiaye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Ndiaye'nin sözleşmesini feshetti - Son Dakika


15:21
Adana Demirspor, Ndiaye'nin sözleşmesini feshetti Adana Demirspor, Ndiaye'nin sözleşmesini feshetti
15:16
Üniversite öğrencilerini bekleyen kara para tehlikesi: Hapis cezası var Üniversite öğrencilerini bekleyen kara para tehlikesi: Hapis cezası var
15:11
Kilise saldırısından yeni görüntüler! Saldırganlar, katlettikleri adama kapıyı açmış Kilise saldırısından yeni görüntüler! Saldırganlar, katlettikleri adama kapıyı açmış
14:41
Ozan Güven, Taş Kağıt Makas dizisiyle ekranlara dönüyor Ozan Güven, Taş Kağıt Makas dizisiyle ekranlara dönüyor
14:41
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'ye insani yardımların engellenmesi büyük bir felaketi işaret ediyor Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'ye insani yardımların engellenmesi büyük bir felaketi işaret ediyor
14:41
Çöpe atılan şırdana talep arttı fiyatı 100 liraya kadar çıktı Çöpe atılan şırdana talep arttı fiyatı 100 liraya kadar çıktı
14:37
Rashford'un yalanı fena patladı! Aldığı cezayla çılgın maaşı ortaya çıktı Rashford'un yalanı fena patladı! Aldığı cezayla çılgın maaşı ortaya çıktı
14:37
İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! İşte bölgeden ilk görüntüler İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! İşte bölgeden ilk görüntüler

Son Dakika
15:21 Adana Demirspor, Ndiaye'nin sözleşmesini feshetti
15:16 Üniversite öğrencilerini bekleyen kara para tehlikesi: Hapis cezası var
15:11 Kilise saldırısından yeni görüntüler! Saldırganlar, katlettikleri adama kapıyı açmış
14:41 Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'ye insani yardımların engellenmesi büyük bir felaketi işaret ediyor
14:41 Ozan Güven, Taş Kağıt Makas dizisiyle ekranlara dönüyor
14:41 Çöpe atılan şırdana talep arttı fiyatı 100 liraya kadar çıktı
14:37 Rashford'un yalanı fena patladı! Aldığı cezayla çılgın maaşı ortaya çıktı
14:37 İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! İşte bölgeden ilk görüntüler
14:28 Hastanede silindir ütüye sıkışan kadın hayatını kaybetti
14:24 KYK yurdunda skandal görüntüler! Ülkü Ocakları başkanı törenle karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2024 15:54:10. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Demirspor, Ndiaye'nin sözleşmesini feshetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement