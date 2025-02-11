Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray maçında sahayı terk eden Adana Demirspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:
Adana Demirspor, Galatasaray maçında "başlamış müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle;
Beşiktaş, Kayserispor, Konyaspor, Sivasspor, çirkin ve kötü tezahüratı
Sivasspor ve Alanyaspor, saha olayları
Konyasporlu futbolcu Emmanuel Boateng'in kural dışı hareketi
Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, sportmenliğe aykırı hareketleri
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, sportmenliğe aykırı hareketi
Adana Demirspor Kulübü İdarecisi Cihan Eliçiçek, sportmenliğe aykırı hareketi
Konyaspor Kulübü İdarecisi Yusuf Küçükbakırcı, hakareti
Konyaspor Kulübü İdarecisi Hüseyin Bilgin, sportmenliğe aykırı hareketi
Konyaspor Kulübü ve Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle ayrı ayrı PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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