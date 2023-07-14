Adana Demirspor, Raul Jimenez için Wolves ile görüşmelere başladı

Luis Nani ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Adana Demirspor, Wolverhampton'ın 32 yaşındaki golcüsü Raul Jimenez için de harekete geçti. İlk görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.

JIMENEZ DE TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kluivert, devreye girerek transfer sürecini hızlandırdı. İngiliz ekibi ile sözleşmesinin son senesine giren Meksikalı golcü, Mavi Şimşekler'in teklifine sıcak bakıyor.

2019'DAN BERİ WOLVERHAMPTON'DA

Raul Jimenez geçen sezon Wolves formasını 20 maçta giydi. Meksikalı futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 3 gol-1 asistlik katkı sağladı Jimenez, Wolverhampton'a 2019 yılında Benfica'dan 38 milyon euroya gitmişti.