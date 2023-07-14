Adana Demirspor, Raul Jimenez için Wolves ile görüşmelere başladı - Son Dakika
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Adana Demirspor, Raul Jimenez için Wolves ile görüşmelere başladı

14.07.2023 10:05

Adana Demirspor, Luis Nani ile sözleşme imzaladıktan sonra Wolverhampton'ın golcüsü Raul Jimenez için de transfer görüşmelerine başladı. İlk görüşmeler olumlu geçti ve Jimenez'in Adana Demirspor'a transferine sıcak bakıldığı belirtildi. Jimenez, geçen sezon Wolves formasıyla 20 maçta 3 gol-1 asistlik performans sergiledi ve 2019 yılında Benfica'dan 38 milyon euro karşılığında Wolverhampton'a transfer olmuştu.

Luis Nani ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Adana Demirspor, Wolverhampton'ın 32 yaşındaki golcüsü Raul Jimenez için de harekete geçti. İlk görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.

JIMENEZ DE TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kluivert, devreye girerek transfer sürecini hızlandırdı. İngiliz ekibi ile sözleşmesinin son senesine giren Meksikalı golcü, Mavi Şimşekler'in teklifine sıcak bakıyor.

2019'DAN BERİ WOLVERHAMPTON'DA

Raul Jimenez geçen sezon Wolves formasını 20 maçta giydi. Meksikalı futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 3 gol-1 asistlik katkı sağladı Jimenez, Wolverhampton'a 2019 yılında Benfica'dan 38 milyon euroya gitmişti.

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