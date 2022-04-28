Adana Demirspor, seyirci sayısında haftanın lideri oldu - Son Dakika
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Adana Demirspor, seyirci sayısında haftanın lideri oldu

28.04.2022 13:20
Adana Demirspor, seyirci sayısında haftanın lideri oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor'u konuk ettiği maçta toplam 27 bin 180 seyirci ile haftanın en yüksek seyircili takımı oldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor'u konuk ettiği maçta toplam 27 bin 180 seyirci ile haftanın en yüksek seyircili takımı oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın seyirci rakamları açıklandı. Mavi-lacivertli ekip 27 bin 180 seyirci ile 25 bin 698 seyircili Beşiktaş'ı geride bırakıp haftanın lideri oldu. Adana Demirspor kulübü ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarlara teşekkür etti. - ADANA

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, seyirci sayısında haftanın lideri oldu - Son Dakika


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