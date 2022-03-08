Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

08.03.2022 13:38
Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasının yapıldığı antrenman, dar alanda çift kale maç ile son buldu.

Hafif sakatlığı bulunan forvet Loic Remy, takımdan ayrı çalıştı.

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Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Sivasspor, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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