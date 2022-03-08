Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.
Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasının yapıldığı antrenman, dar alanda çift kale maç ile son buldu.
Hafif sakatlığı bulunan forvet Loic Remy, takımdan ayrı çalıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika