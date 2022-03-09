Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

09.03.2022 13:16
Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirildi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, taktik çalışma yapıldı.

Hafif sakatlığı bulunan forvet Loic Remy, takımdan ayrı çalıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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