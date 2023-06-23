Adana Demirspor, Slaven Bilic ile büyük ölçüde anlaştı - Son Dakika
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Adana Demirspor, Slaven Bilic ile büyük ölçüde anlaştı

23.06.2023 21:17

Süper Lig'i bu sezon 4'üncü olarak bitiren ve İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor'un Slaven Bilic ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi.

Adana Demirspor, İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella ile yollarını ayırdıktan sonra Slaven Bilic ile büyük ölçüde anlaştı. Bilic, daha önce Beşiktaş'ı da çalıştırmıştı ve son olarak Watford'da görev yapmıştı. Resmi imzaların atılması bekleniyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

TRT Spor'da yer alan habere göre, Adana Demirspor, tecrübeli teknik adam Slaven Bilic ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede taraflar büyük ölçüde anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ'TA GÖREV YAPTI

Hırvat teknik adam, Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştırmıştı. Son olarak Watford'da görev yapan Bilic, Eylül 2022'den bu yana takım çalıştırmadı.

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