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Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'a Küfür Davası - Son Dakika
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'a Küfür Davası

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman\'a Küfür Davası

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'a, Kayserispor'da görev yaptığı dönemde sosyal medya hesabından 'kel' diyerek küfür ettiği iddiasıyla Serhat Ö.'nün 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık Serhat Ö. duruşmaya katılmadı ve ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkarıldı.

01.02.2024 14:57
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'a, Kayserispor'da görev yaptığı dönemde sosyal medya hesabından 'kel' diyerek küfür ettiği iddiasıyla Serhat Ö.'nün 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Olay, 6 Mart 2022'de Kayseri'de meydana geldi.  İddiaya göre, Kayserispor'da görev yaptığı dönemde Hikmet Karaman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Serhat Ö., isimli bir kişi ise söz konusu paylaşımın altına, küfürlü bir yazı yazdı. Ardından da 'kel' şeklinde yorum yaptı. Şikayet üzerine şüpheli Serhat Ö. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, sanık Serhat Ö. katılmadı. Mahkeme hakimi sanığın yurt dışında olması nedeniyle ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'a Küfür Davası - Son Dakika
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