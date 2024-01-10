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Adana Demirspor Teknik Sorumlusu: Maçın gidişatı bizdeydi - Son Dakika
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Adana Demirspor Teknik Sorumlusu: Maçın gidişatı bizdeydi

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer, İstanbulspor ile oynanan maçın ardından yapılan basın toplantısında, maçın gidişatının başından sonuna kadar kendilerinde olduğunu belirtti. Hoşfikirer, istemedikleri bir sonuç aldıklarını ve maçı kazanmayı çok istediklerini söyledi.

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu: Maçın gidişatı bizdeydi
10.01.2024 - 22:49,
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Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer, İstanbulspor karşılaşmanın ardından, "Maçın gidişatından başından sonuna kadar üstünlük bizdeydi, istemediğimiz bir sonuç. Çok istiyorduk bu maçı kazanmayı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Adana Demirspor, sahasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer, "Pozisyonlar da bulduk. Fakat değerlendiremedik. Ama maçın gidişatında başından sonuna kadar üstünlük bizdeydi. İstemediğimiz bir sonuç. Çok istiyorduk bu maçı kazanmayı. Yoğun maç trafiği içerisinde rahatlamak istiyorduk. Bildiğiniz gibi 3-4 güne bir maçlar oynuyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlara bakacağız. Yine her zamanki gibi coşkulu, akıcı ve tempolu oyunumuzu sahadan hiç eksik etmeyeceğiz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA
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