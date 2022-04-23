Adana Demirspor-Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Trabzonspor, ligde son oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Adana Demirspor deplasmanında takımın ilk 11'ini Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Denswil, Siopis, Dorukhan Toköz, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Kouassi, Cornelius ile oluşturdu.

Trabzonspor'da 1-1 berabere kalınan Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de oynayan Hüseyin Türkmen sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Avcı, Bakasetas ve Djaniny'i ise yedek soyundurdu.

Bu oyuncuların yerine Siopis, Abdülkadir Ömür ve Kouassi ilk 11'de sahaya çıktı.

Adana Demirspor'da 4 değişiklik

Ev sahibi takım Adana Demirspor ise ligde deplasmanda 4-0 kaybettikleri Kasımpaşa karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, bu maçta ilk 11'de Muric, Svensson, Deli, Samet Akaydın, Rassoul, Gökhan İnler, Bjarnason, Akintola, Vargas, Yunus Akgün, Assombalonga'ya şans verdi.

Akdeniz ekibinde geçen maçta ilk 11'de forma giyen Balotelli kırmız kart cezası, Stambouli ise sakatlığı nedeniyle bu maç kadrosunda yer almadı. Tayyip Talha Sanuç yedek soyunurken Belhanda da ilk 18'de yer almadı.

Bu oyuncular yerine Deli, Bjarnason, Akintola ve Assombalonga ilk 11'de yer aldı.

Taraftarlar tribünleri doldurdu

Adana Demirspor taraftarları, maça büyük ilgi gösterdi. Yeni Adana Stadı'nın 33 bin kişilik tribünleri içinde ev sahibi taraftar için ayrılan bölümler büyük çoğunlukla doldu.

Öte yandan mavi lacivertli taraftarlar maçtan önce maraton tribününde kartonlar ve afiş eşliğinde Adana Demirsporlu futbolcuları resmederek "On bin resme dahil olsanız da biz veririz en iyi pozu" yazılı pankart açtı.

Her iki takımın oyuncuları da seremoniye yanlarında çocuklarla birlikte çıktı.