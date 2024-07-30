Adana Demirspor, Tractor FC ile yapacağı hazırlık maçını iptal etti - Son Dakika
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Spor

Adana Demirspor, Tractor FC ile yapacağı hazırlık maçını iptal etti

Adana Demirspor, Bolu'da yapılan hazırlık kampında İran temsilcisi Tractor FC ile oynayacağı maçın rakip takımın maç kurallarına uymaması nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Adana Demirspor, kendi arasında yapılan hazırlık maçında 2-0 galip geldi.

30.07.2024 16:43
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Adana Demirspor, İran temsilcisi Tractor FC ile oynanması gereken hazırlık maçının rakip takımın maç kurallarına uymaması nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Adana Demirspor'un 4. hazırlık maçında karşılaşması beklenen İran ekibi Tractor ile yapacağı müsabaka rakip takımın maç saatine geç kalması ve kurallara uygun forma getirmemesi nedeniyle iptal edildi. Mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklama ise şu şekilde:

"İran temsilcisi Tractor ile oynanması gereken hazırlık maçı, rakip takımın maç kurallarına uymaması (Maç saatine geç kalması ve kurallara uygun forma getirmemesi) dolayısıyla iptal edildiğinden, takımımız kendi arasında hazırlık maçı oynamıştır. Mavi Takım, Yusuf Barasi'nin attığı 2 golle sahadan 2-0 galip ayrılmıştır." - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor, Tractor FC ile yapacağı hazırlık maçını iptal etti - Son Dakika

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