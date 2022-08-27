Balotelli ve Montella maç sonu tartıştı - Son Dakika
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Balotelli ve Montella maç sonu tartıştı

27.08.2022 23:56
Balotelli ve Montella maç sonu tartıştı

Adana Demirspor-Ümraniyespor karşılaşmasının son düdüğüyle birlikte Vincenzo Montella ve Mario Balotelli tartıştı.

Adana Demirspor-Ümraniyespor karşılaşmasının son düdüğüyle birlikte Vincenzo Montella ve Mario Balotelli tartıştı. İkiliyi futbolcular ve yöneticiler ayırdı.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında evinde Ümraniyespor'u 1-0 yendi. Hakemin son düdüğüyle birlikte Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella sahaya girerek, Mario Balotelli'nin üzerine yürüyüp bağırarak tartıştı. İkilinin tartışmasını engellemek için futbolcular ve Montella'nın yardımcıları araya girdi. Mario Balotelli'yi daha sonra Asbaşkan Metin Korkmaz soyunma odasına götürdü.

Daha sonra taraftarlar Vincenzo Montella'yı tribünlere çağırarak üçlü çektirdi. - ADANA

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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Ümraniyespor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Ümraniyespor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Ümraniyespor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Ümraniyespor: 0 (Maç devam ediyor)
Kaynak: İHA

Vincenzo Montella, Adana Demirspor, Mario Balotelli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balotelli ve Montella maç sonu tartıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balotelli ve Montella maç sonu tartıştı - Son Dakika
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