Balotelli'den 'Aslan' paylaşımı - Son Dakika
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Balotelli'den 'Aslan' paylaşımı

23.08.2022 19:49
Balotelli'den 'Aslan' paylaşımı

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü golcüsü Mario Balotelli, sosyal medya hesabından 'Aslan' videosu paylaştı.

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü golcüsü Mario Balotelli, sosyal medya hesabından 'Aslan' videosu paylaştı.

Son dönemlerde ismi Galatasaray ile anılan Mario Balotelli, sosyal medya hesabından 'Aslan' videosu paylaştı.

Bu paylaşım akıllara Mario Balotelli'nin Galatasaray ile anlaştığı iddialarını getirdi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Mario Balotelli, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balotelli'den 'Aslan' paylaşımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balotelli'den 'Aslan' paylaşımı - Son Dakika
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