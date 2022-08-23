Balotelli'den 'Aslan' paylaşımı

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü golcüsü Mario Balotelli, sosyal medya hesabından 'Aslan' videosu paylaştı.
Son dönemlerde ismi Galatasaray ile anılan Mario Balotelli, sosyal medya hesabından 'Aslan' videosu paylaştı.
Bu paylaşım akıllara Mario Balotelli'nin Galatasaray ile anlaştığı iddialarını getirdi. - ADANA
Kaynak: İHA
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