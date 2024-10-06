Adana Demirspor'un Düş kırıklığı - Son Dakika
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Adana Demirspor'un Düş kırıklığı

Adana Demirspor\'un Düş kırıklığı

Damla, Samsunspor mağlubiyetinin ardından duran toplardan gol yemekten dolayı üzüntüsünü dile getirdi.

06.10.2024 19:47
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı Samsunspor'a 3-1 yenilen Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Serkan Damla, "Sürekli hafta başı antrenmanlarda, bugün maç sabahı antrenmanda bile çalıştığımız yerden golü yemek gerçekten üzüyor." dedi.

Damla, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça planladıkları şekilde başladıklarını belirtti.

Oyunun ilk yarısında topa hakim olan tarafın kendileri olduğunu dile getiren Damla, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda maalesef zorunlu değişikliklerden dolayı oyuna müdahale ettik. Normalde yine ikinci yarıya iyi başladık, topa sahip olan bizdik, pozisyonlarımız vardı ama maalesef değişikliklerden sonra biraz daha oyunun kontrolünü rakibe verir gibi olduk. Duran top taçtan çabuk başlama golü yiyince 1-1 oldu maç. Yine çalıştığımız yerden duran toptan ikinci golü yedik. Oyuna hamleler yaptık son dakikada yediğimiz bir golle 3-1 mağlup olduk. Sürekli hafta başı antrenmanlarda, bugün maç sabahı antrenmanda bile çalıştığımız yerden golü yemek gerçekten üzüyor. Rakibin duran toplarda etkili olduğunu duran top opsiyonlarının bize çok etkili olamayacağını oynadığımız oyun anlayışı nedeniyle bunları planlamıştık. "

Thomas Reis: "İkinci yarıya çok daha iyi başladık"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, galibiyetle ayrılmış olsalar da istediklerini tam olarak sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

İlk yarıda çok kötü oynadıklarını vurgulayan Reis, şöyle konuştu:

"İkinci yarıya çok daha iyi başladık diyebilirim. Birazcık daha iyi bile oynamış olsak istediğimizi aldık diyebilirim. Karakter gösterdik. Bu galibiyetin kesinlikle karakterin ve güçlü mantalitenin sonucu olduğunu söyleyebilirim. Evet 18 puandayız ama bu yeterli değil. Süper Lig'de kalmak için bu şekilde devam etmemiz gerekiyor."

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Serkan Damla, Samsunspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor'un Düş kırıklığı - Son Dakika

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