Balotelli'ye sürpriz talip! Sion ve Adana Demirspor'un masaya oturduğu iddia edildi

Adana Demirspor'da geçen sezon harikalar yaratan Mario Balotelli'ye İsviçre ekibi Sion talip oldu.

SİON CEPHESİYLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Fanatik'te yer alan Tuttomercato'nun Blick'e dayandırdığı habere göre, İddialara göre Cumartesi günü Sion ile Adana Demirspor yetkilileri arasında görüntülü bir görüşme gerçekleştirildi ve bu toplantıda Adana ekibi İtalyan yıldız için istediği bonservis bedelini iletti.

"UMARIM BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BİR ÇÖZÜM BULUNABİLİR"

Toplantı sonrası ise transferin kaderi Sion'un elinde olacak. İsviçre ekibinin Adana Demirspor'un şartlarını kabul edip etmeyeceğine göre Balotelli'nin geleceği şekillenebilir. Haberin detaylarında yer alan açıklamalara göre ise Sion Sportif Direktörü Barthélémy Constantin transferi değerlendirdiklerini şu sözlerle dile getirdi: "Görüşmeler açık, şimdi toplantıyı analiz etmeliyiz. Umarım önümüzdeki birkaç gün içinde bir çözüm bulunabilir. Zaman kaybetmek istemiyoruz."

2024 YILINA KADAR ADANA DEMİRSPOR İLE SÖZLEŞMESİ VAR

Geçtiğimiz sezonun başında Adana Demirspor'a transfer olan Mario Balotelli, 33 maçta görev alırken, 19 gol ve 6 asistlik performansa imza atmıştı. İtalyan yıldızın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.