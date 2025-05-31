Stat: Yeni Adana
Hakemler: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Şenol Bektaş
Adana Demirspor: Murat Eser, Fougeu, Ali Arda Yıldız, Buğra Demirkıran (Dk. 74 Ali Fidan), Gökdeniz Tunç (Dk. 61 Demir Yavuz), Ali Yavuz Kol (Dk. 82 Beytullah Gezer), Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Aymbetov (Dk. 82 Samet Duyur), Ozan Demirbağ, Alioui (Dk. 70 Sefa Gülay)
Gaziantep FK: Halil Bağcı, Ömürcan Artan, M'Bakata, Husic, Taha Güneş (Dk. 58 Muhammed Gümüşkaya), Ogün Özçiçek (Dk. 82 Nevzat Gezer), Furkan Soyalp, Sorescu (Dk. 90 Çağan Taş), Maxim, Halil Dervişoğlu (Dk. 57 Ali Osman Kalın), Boateng
Goller: Dk.11 ve 35 Alioui (Adana Demirspor), Dk. 32 Maxim (Penaltıdan), Dk. 64 Boateng (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 30 Murat Eser, Dk 45+3 Gökdeniz Tunç, Dk 86 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Adana Demirspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maç 2-2 berabere bitti.
55. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Boateng'in yerden pasıyla ceza sahası önünde buluşan Maxim'in şutu, sol köşeden az farkla auta gitti.
59. dakikada Gaziantep FK'den Maxim'in ceza sahası önünden çektiği sert şutunda kaleci Murat Eser iki hamlede topu kontrol etti.
64. dakikada Gaziantep FK eşitliği sağladı. Maxim'in sağ kanada uzun pasında topla buluşan Sorescu'nun ortasında Boateng, yaptığı kafa vuruşuyla topu sol köşeden ağlara gönderdi: 2-2.
Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor ve Gaziantep FK 2-2 Berabere - Son Dakika
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