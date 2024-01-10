Adana Demirspor ve İstanbulspor Berabere Kaldı

Süper Lig'de ertelenen 16'ncı hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, konuk ettiği İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer ile İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CENGİZ HOŞFİKİRER: BU MAÇI KAZANMAYI ÇOK İSTİYORDUK

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer, son 10 dakikada konsantrasyon kaybı yaşandığını aktararak, "Pozisyonlar da bulduk. Fakat değerlendiremedik. Ama maçın gidişatında başından sonuna kadar üstünlük bizdeydi. İstemediğimiz bir sonuç. Bu maçı kazanmayı çok istiyorduk. Yoğun maç trafiği içerisinde rahatlamak istiyorduk. Bildiğiniz gibi 3-4 günde bir maçlar oynuyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlara bakacağız. Yine her zamanki gibi coşkulu, akıcı ve tempolu oyunumuzu sahadan hiç eksik etmeyeceğiz" dedi.

HAKAN YAKIN: GERİ DÖNÜŞÜMÜZ MÜKEMMEL OLDU

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, maça iyi başladıklarını anımsatarak, "İyi pozisyonlar yakaladık ama atamadık. Geçtiğimiz maçlar gibi sonra golü yedik. 2-0'dan sonra kendi düşüncem geri dönüşe ben de inanamadım. Aslında takımın gene dağılacağını düşündüm. Geri dönüşümüz mükemmel oldu. 2-1'i bulduk. Ondan sonra tabii ki kendim de inandım 2-2 olacağına. Beraberlik takım için bir moral oldu. Takımı tebrik ediyorum" diye konuştu.