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Adana Demirspor, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak - Son Dakika

Adana Demirspor, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

05.02.2022 10:24
Adana Demirspor, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde 37 puan ve averajla 4'üncü sırada bulunan mavi-lacivertliler, 22 puanlı rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Akdeniz ekibinde kart cezalısı Samet Akaydın ile sakat Tarık Çamdal, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Hafif sakatlığı bulunan Younes Belhanda'nın durumu ise maç saati belli olacak.

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak - Son Dakika Spor


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