Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Üye Girişi

Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

02.03.2022 19:02
Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Cuma günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Cuma günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleri ve koordinasyonla başlayan antrenman, taktik çalışmayla son buldu.

Mavi-lacivertli oyuncular, antrenmandan sonra orta saha oyuncusu Sinan Kurt'un doğum gününü kutladı. Takım arkadaşları tarafından kafasına un ve yumurta atılarak Brezilya usulü kutlama yapılan Sinan Kurt, keyifli dakikalar yaşadı.

YORUMLAR
500
Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Okullarda yeni düzenleme! İki Kovid-19 vakası çıkması durumunda sınıflar artık kapatılmayacak
18:36 Savaş bittiğinde Putin ne yapacak? İlk işi o ismi başa getirmek
18:34 Zehra Güneş tarz değişikliğine gitti! Yeni görüntüsü takipçilerini ikiye böldü
18:29 Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca açıklama yapıyor! Maskeler tarih mi oluyor?
17:53 Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kadının dikkati küçük kızın kaçırılmasını engelledi
17:50 Enes Ünal'ın golleri sayılmadı! La Liga yönetimi, milli futbolcumuzun başarısını görmezden geldi
17:42 Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için CHP ve İYİ Parti "evet" oyu kullanmıştı! AK Partili Cahit Özkan'dan konuyla ilgili açıklama geldi
17:31 Ukrayna bir şartla Rus askerlerini serbest bırakacak! Annelerinin gelip alması gerek
17:23 Ukrayna Milli Takım Kaptanı Rus futbolculara küfürler yağdırdı: Vladimir Putin'in yanlış yaptığını bana söylediniz. Çıkıp konuşsanıza!
17:07 Piyasalar bu açıklamayı bekliyor! Fed faiz artırımı için mart ayını işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 19:08:28. #1.11#
SON DAKİKA: Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement