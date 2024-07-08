Adana Demirspor, yeni sezon formasını taraftarlarla paylaştı

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, takımın yeni sezon formasını sosyal medya hesabından taraftarlar ile paylaştı. Formada kentin simgelerinden olan Varda Köprüsü detayı dikkat çekti.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Adana Demirspor'un 2024-2025 sezonunda giyeceği formalardan birini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Formanın taraftarların oyuyla seçildiğini belirten Sancak, paylaşımında "Bir formamız bu olacak, taraftarlarımızın oyuyla seçilen forma, hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Mavi, lacivert ve beyaz renklerin yer aldığı formada, kentin simgelerinden olan Varda Köprüsü detayı da dikkat çekti. - ADANA