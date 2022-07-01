Bu kamp döneminde 2 hazırlık maçı oynayacak olan takım, 8 Temmuz'da Gaziantep FK , 12 Temmuz'da ise Katar 'ın Umm Salal Kulübü ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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