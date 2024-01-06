 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana Demirsporlu Yusuf Sarı, sakatlığıyla ilgili konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Adana Demirsporlu Yusuf Sarı, sakatlığıyla ilgili konuştu

Adana Demirsporlu futbolcu Yusuf Sarı, Başakşehir maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Sarı, sakatlığının muhtemelen adelesinde yırtık olduğunu söyledi ve MR sonucunu beklediklerini belirtti.

Adana Demirsporlu Yusuf Sarı, sakatlığıyla ilgili konuştu
06.01.2024 - 19:15,
Abone Ol

Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak oyuna devam edemeyen Adana Demirsporlu futbolcu Yusuf Sarı, adelesinde muhtemelen yırtık olduğunu söyledi. Sarı, "Niye olduğunu da biliyoruz, MR çekildikten sonra durum belli olacak, büyük ihtimalle yırtık var. Niye olduğunu bizimkiler bilir" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'da sakatlanarak oyuna devam edemeyen Yusuf Sarı, maçın ardından sakatlığıyla ilgili konuştu. Fatih Terim Stadı'ndan ayrıldığı sırada basın mensuplarına konuşan Yusuf Sarı, "Niye öyle olduğunu da biliyoruz. MR çekildikten sonra belli olacak. Büyük ihtimalle yırtık var. Niye olduğunu bizimkiler bilir" ifadelerini kullandı.

Yusuf Sarı, maçın 89. dakikasında takımını atağa çıkarırken sol arka adalesindeki sakatlığından dolayı kendini yere bırakarak, oyundan çıkmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Başakşehir, Yusuf Sarı, Adana, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirsporlu Yusuf Sarı, sakatlığıyla ilgili konuştu - Son Dakika


18:57
Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu
17:46
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar
17:25
Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı
17:15
Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi
16:32
Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:02
Kavgaya tutuşan sürücüler, birbirlerinin araçlarına balyozla saldırdı Kavgaya tutuşan sürücüler, birbirlerinin araçlarına balyozla saldırdı
16:01
Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu

Son Dakika
18:57 Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu
17:15 Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi
17:46 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar
17:25 Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı
16:32 Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:02 Kavgaya tutuşan sürücüler, birbirlerinin araçlarına balyozla saldırdı
16:01 Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 19:44:23. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Demirsporlu Yusuf Sarı, sakatlığıyla ilgili konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement