Adana haber... Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Adana haber... Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

22.09.2022 14:16
Adana haber... Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana haber: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, dar alanda oyunla sürdü. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana haber... Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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