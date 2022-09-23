Adana haber | Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
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