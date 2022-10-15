56. dakikada Ben Ouannes'in soldan ceza sahasın gönderdiği ortada savunmadan seken top Aytaç'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlağı önünde bulan Bahoken düzeltip vurdu ve topu filelere gönderdi. 1-2

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Adana haber! Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Adana Demirspor: 4 (Maç sonucu) - Son Dakika

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