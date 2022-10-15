Adana haber! Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Adana Demirspor: 4 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Adana haber! Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Adana Demirspor: 4 (Maç sonucu)

15.10.2022 18:54
Adana haber! Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Adana Demirspor: 4 (Maç sonucu)

Adana habere göre Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor'u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor'u konuk etti. Adana temsilcisi sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada pasla kullanılan korner atışında Celina ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen Sadık'ın kafa vuruşunda üst direğe çarpan top auta çıktı.

54. dakikada Hajradinovic'in pasında savunmanın arkasına sarkan Bahoken çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Ertaç 2 hamlede topu kontrol etti.

56. dakikada Ben Ouannes'in soldan ceza sahasın gönderdiği ortada savunmadan seken top Aytaç'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlağı önünde bulan Bahoken düzeltip vurdu ve topu filelere gönderdi. 1-2

64. dakikada Belhanda'nın pasında sol kanatta topla buluşan Onyekuru süratle ceza sahasına girdi ve rakibinden sıyrılıp sert vurarak topu ağlara gönderdi. 1-3

86. dakikada Sadık'ın sektirdiği top Yusuf Sarı'nın önünde kaldı. Bu futbolcu topla birlikte ceza sahasına girip müsait pozisyondaki Ndiaye'ye çıkardı. Ndiaye yerden bir vuruşla farkı 3'e çıkardı. 1-4

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mustafa Savranlar xx, Murat Altan xx

Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadergjonaj xx, Bruma x, Sadık x, Ben Ouannes x, Tirpan x, Fall x (Ahmet Engin dk. 73 x), Hajradinovic x, Aytaç x (Yunus dk. 67 x), Celina x (Petretta dk. 67 x), Bahoken xx

Yedekler: Erdem, Graovac, Mehmet Feyzi, Donk, Tunay, Turgay, Ali Sühan

Teknik Direktör: Şenol Can

Adana Demirspor: Ertaç xx, Svensson xxx, Samet xxx (Semih dk. 67 xx), Rakitskiy xxx, Rodrigues xxx, Emre Akbaba xxx (Yusuf Sarı dk. 78 xx), Ndiaye xxx, Stambouli xxx, Akintola xxx (Assombalonga dk. 87 ?), Onyekuru xxx (Gulbrandsen dk. 67 xx), Belhanda xxx (Bjarnason dk. 87 ?)

Yedekler: Vedat, Abdurrahim, İsmail, Dzyuba

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Belhanda (dk. 37), Akintola (dk. 40), Onyekuru (dk. 64), Ndiaye (dk. 86) (Adana Demirspor), Bahoken (dk. 56) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Tirpan (Kasımpaşa), Samet Akaydın, Onyekuru, Ertaç (Adana Demirspor - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Adana haber! Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Adana Demirspor: 4 (Maç sonucu) - Son Dakika
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