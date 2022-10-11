SPOR Montella Hedeflerimiz her zaman maçları kazanmak - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Montella Hedeflerimiz her zaman maçları kazanmak

11.10.2022 17:39

SPOR Montella Hedeflerimiz her zaman maçları kazanmakNuri PİR-Anıl ATAR/ADANA,(DHA)- Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gaziantep FK karşılaşmasında galibiyet alamadıkları için üzgün olduğunu belirterek, Hedeflerimiz her zaman maçları kazanmak dedi.

SPOR Montella Hedeflerimiz her zaman maçları kazanmak

Nuri PİR-Anıl ATAR/ADANA,(DHA)- Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gaziantep FK karşılaşmasında galibiyet alamadıkları için üzgün olduğunu belirterek, Hedeflerimiz her zaman maçları kazanmak dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, 15 Ekim'de deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman, ısınmayla hareketleri ile başladı ve koşuyla devam etti. Antrenman, dar alan oyunları ve pas organizasyonlarıyla tamamlandı. MONTELLA HEDEFLERİMİZ HER ZAMAN MAÇLARI KAZANMAK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gaziantep karşılaşmasındaki performanstan memnun olduklarını söyledi. Montella, Geçen hafta kazanamadığımız için üzgünüz. Son 10 dakikayı daha iyi değerlendirebilirdik. Ona rağmen çok net 2 pozisyonumuz var kalenin önünde. Genel olarak takımın isteği, arzusu ve oynama tarzından memnunum. Sadece galibiyet alamadığımız için üzgünüm. Kasımpaşa maçına odaklandık. Ziraat Türkiye Kupası maçına da hazırlanıyoruz. Hedeflerimiz her zaman maçları kazanmak. Kupada da formayı hak eden ancak oynatamadığımız futbolcularımızı oynatacağız. Hedefimiz bu dedi.

BAZEN SİZİN VEYA RAKİBİN ALEYHİNE KARARLAR ÇIKABİLİYOR

VAR sistemini değerlendiren Vincenzo Montella, bazen hataların olduğunu vurgulayarak, Bu hafta Gökhan İnler'in dönmesi için çalışmalar sürüyor. Bugünlerde karar vereceğiz. VAR değerlendirmelerinde yoran bir sistem gibi duruyor olabilir ama sadece bu lig için değil bütün liglerde böyle sorunlar yaşanıyor. Çünkü bazen pozisyonlar çok net olmasına rağmen farklı değerlendirilebiliyor. O yüzden bazen sizin veya rakibin aleyhine kararlar çıkabiliyor diye konuştu.

EMRE AKBABA ÜST SIRALARDA KALMAK İSTİYORUZ

Takımın orta saha oyuncularından Emre Akbaba ise Geçen Gaziantep deplasmanında kazanmak isterdik ama berabere kaldık. Önümüzdeki Kasımpaşa maçına da hazırlanıyoruz. Formda bir takımlar. Fakat onları da yenerek üst sıralarda kalmak istiyoruz dedi.

SAMET AKAYDIN İYİ BİR PERFORMANS YAKALADIK

Savunma oyuncusu Samet Akaydın da iyi bir performans yakaladıklarını ve bütün maçlara kazanmak için çıktıklarını aktardı. (DHA)

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Vincenzo Montella, Adana Demirspor, Gaziantep, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Montella Hedeflerimiz her zaman maçları kazanmak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:38 Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Arama ve SMS ücretlerine yüzde 25 zam geldi
00:10 Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra geçmişte yaptığı bir paylaşımı sildi
23:19 Denizli'de yol kenarında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu
22:48 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında "Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusunu cevapladı
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:38 Yol isteyen sürücüyü döner bıçağıyla yaralamıştı! Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı yakalandı
22:35 Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi
22:35 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi
22:18 Kılıçdaroğlu, ABD'de bulunan TÜRKEN'e ait gökdelenin önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Samimiysen gel buradan başlayalım
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 01:18:41. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Montella Hedeflerimiz her zaman maçları kazanmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement