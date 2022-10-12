Adana haberi: Çukurova'nın ABD'li yıldızı January, takıma dahil oldu - Son Dakika
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Adana haberi: Çukurova'nın ABD'li yıldızı January, takıma dahil oldu

12.10.2022 18:05
Adana haberi: Çukurova'nın ABD'li yıldızı January, takıma dahil oldu

Adana spor haberine göre Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin 'EuroLeague şampiyonu' unvanlı oyun kurucusu Briann January takıma katıldı.

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin 'EuroLeague şampiyonu' unvanlı oyun kurucusu Briann January takıma katıldı.

ÇBK, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında evinde oynayacağı BOTAŞ maçının hazırlıklarını sürdürdü. Tesislerde, başantrenör Emre Vatansever nezaretindeki antrenmanda şut atarak ısınan basketbolcular, esneme hareketlerinin ardından taktik çalıştı. İdmanda Çukurova'nın daha önceden anlaşmaya vardığı yeni transferi, ABD milli takımının oyun kurucularından olan EuroLeague şampiyonu apoletli Briann January de yer aldı. Takım arkadaşları ve teknik ekiple tanışan January, ısınmanın ardından kondisyonerler gözetiminde kuvvet çalıştı.

Çukurova forması giymenin kendisini mutlu ettiğini dile getiren January, "Hedefleri olan bir kulüpte bulunmak çok güzel. Takım olarak iyi bir hava yakalayıp 4 kupanın tamamını kazanmak istiyoruz" dedi.

2012'de WNBA şampiyonluğu yaşayan, 2014 yılında ise WNBA All- Star'a seçilen January, 2021-2022 sezonunu Macaristan temsilcisi Sopron Basket'te geçirdi ve takımıyla birlikte EuroLeague şampiyonluğunu kazandı. Turnuva boyunca 406 dakika parkede kalan yıldız oyuncu, 134 sayı üretip 54 asist yaptı.


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Kaynak: DHA

Çukurova Basketbol, Çukurova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana haberi: Çukurova'nın ABD'li yıldızı January, takıma dahil oldu - Son Dakika

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