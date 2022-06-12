Adana Kanarya Spor'un başarısı - Son Dakika
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Adana Kanarya Spor'un başarısı

12.06.2022 11:34
Adana Kanarya Spor'un başarısı

Adana Kanarya Spor U-16 Ligi'nde grup şampiyonu oldu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adanaspor, Adana Demirspor, Kayseri ve Samsunspor'a 20'nin üzerinde oyuncu verdi.

Adana Kanarya Spor U-16 Ligi'nde grup şampiyonu oldu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adanaspor, Adana Demirspor, Kayseri ve Samsunspor'a 20'nin üzerinde oyuncu verdi.

Adana Kanarya Spor bir yandan yaş gruplarında başarılı olurken, diğer yandan profesyonel kulüplere verdiği oyuncularla adından söz ettiriyor.

Mersin'de düzenlenen U-16 Türkiye Şampiyonasında başarılı olan Adana Kanarya Spor şampiyonanın ilk etabını birinci bitirdi. Mersin'de şampiyon olan Adana Kanarya Spor U-16'da ikinci etapta mücadele etme hakkı kazandı.

U-14'te de Adana şampiyonu olan Adana Kanarya Spor U-12 Ligi'nde de Adanaspor ile Play-Off'ta karşı karşıya gelecek.

Adana Kanarya Spor'un bir diğer özelliği de profesyonel kulüplere verdiği genç oyuncular.

Adana Kanarya Spor Teknik Direktörü Tolga Büyüksural, yaş gruplarında başarılı olduklarını ve Mersin'de U-16 Ligi Şampiyonasında ilk etabı birinci bitirdiklerini söyledi. Yetiştirdikleri oyuncuları profesyonel kulüplere vererek gençlerin önlerini açtıklarını belirten Büyüksural, "Adanaspor'a 6 oyuncu verdik. Fenerbahçe'ye de 6 oyuncu kazandırdık. Beşiktaş'a, Kayserispor'a, Samsunspor'a ve Adana Demirspor'a oyuncular verdik. 20'nin üzerinde profesyonel olan oyuncumuz var. Biz oyuncu yetiştiriyoruz. Tek sıkıntımız tesis. Tesis imkanımız olsa ve çok daha fazla çalışabilsek yetiştirdiğimiz oyuncu sayısı da artacak" dedi. - ADANA

Adana Kanarya Spor'un başarısı
Adana Kanarya Spor'un başarısı
Adana Kanarya Spor'un başarısı

YORUMLAR
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2 aydır ağrıdan kıvranıyor, feryadı yürekleri dağlıyor 2 aydır ağrıdan kıvranıyor, feryadı yürekleri dağlıyor Fenerbahçe'de yeni dönem yarın start atacak Fenerbahçe'de yeni dönem yarın start atacak
Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Samsunspor, Adanaspor, Adana, Spor, Son Dakika

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