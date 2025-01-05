Adana Kurtuluş Yarı Maratonu\'nda Rekor Katılım

Spor

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü anısına gerçekleştirilen 15. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonuna 4 bin kişi katılarak rekor kırıldı.

15. Uluslararası Adaalna Kurtuluş Yarı Maratonu startını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ve bürokratlar yaptı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın Milli Mücadele'deki önemli rolünü bu koşuyla Türkiye'ye büyük bir şerefle hatırlattıklarını ifade etti. "Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 10K, Çocuk ve Halk koşusu" Fuzuli Caddesi'nde başlayıp Merkez Park'ta sona erdi.

"Maraton koşusu yeni rekorlara sahne oldu"

Maratona Adana dışından 2 bin, 15 ülkeden 89 yabancı uyruklu sporcu katıldı. Geçen yıl 1800 kişinin katıldığı Maraton Koşusuna bu yıl 4 bin kişi katıldı.

"Koşuya Olimpiyat şampiyonu da katıldı"

Bu yıl maratonda bir ilk yaşandı. Yarışmada 3 bin metre kategorisinde 2016 Brezilya Olimpiyat Şampiyonu Ruth Jebet de yer aldı.

"2.5 aylık bebek de maratona katıldı"

Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve 10 K. koşusunun ardından Çocuk ve Halk koşusunda 2 buçuk aylık bebeğin anne ve babası koşarken bebek arabasında yarışmaya katılması renkli görüntülere sahne oldu. Yarışma sonucunda derece alan sporculara ödülleri verildi. - ADANA