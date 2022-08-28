Başpehlivanlık müsabakasında ise rakibi Çağrı Çiğdem'i "tuş" eden İbrahim Çiftçi, başpehlivan oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Adana 537. Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde İbrahim Çiftçi başpehlivan oldu - Son Dakika

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