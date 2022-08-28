Adana 537. Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde İbrahim Çiftçi başpehlivan oldu - Son Dakika
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Adana 537. Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde İbrahim Çiftçi başpehlivan oldu

28.08.2022 23:26
Adana 537. Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde İbrahim Çiftçi başpehlivan oldu

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 537'ncisi düzenlenen Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde rakibi Çağrı Çiğdem'i yenen İbrahim Çiftçi, başpehlivan oldu.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 537'ncisi düzenlenen Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde rakibi Çağrı Çiğdem'i yenen İbrahim Çiftçi, başpehlivan oldu.

10 kategoride 812 güreşçinin birinci olmak için ter döktüğü müsabakalar öncesi Karaisalı Belediyesi Mehter Takımı konser verdi.

Gelecek yılki müsabakaların "güreş ağası" seçiminde, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü ağa seçildi.

Başpehlivanlık müsabakasında ise rakibi Çağrı Çiğdem'i "tuş" eden İbrahim Çiftçi, başpehlivan oldu.

Çiftçi, 17 bin liralık büyük ödülü de kazandı.

Güreşlere AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah Doğru ve Ahmet Zenbilci, Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Müsabakalarda 35-40 kiloda Ömer Ergül, 45 kiloda Efe Ramazan Karataş, 50 kiloda Emirhan Demir, 55 kiloda Rıfat Karaoğlan, 60 kiloda Akın Akkul, 65 kiloda Hacı Memiş Karabakal, 70 kiloda Yusuf Uraz, 75 kiloda Fahri Pişkin, 85 kiloda Batuhan Karabulut ve 85-100 kiloda Ruşen Arda Güler birinci oldu.

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Kaynak: AA

İbrahim Çiftçi, Karaisalı, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana 537. Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde İbrahim Çiftçi başpehlivan oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana 537. Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde İbrahim Çiftçi başpehlivan oldu - Son Dakika
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