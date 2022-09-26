Adana spor haberi... Çukurova Cup başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Adana spor haberi... Çukurova Cup başlıyor

26.09.2022 16:18
Adana spor haberi... Çukurova Cup başlıyor

Adana yerel spor haberine göre Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından organize edilen 5'inci Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası, Perşembe günü başlayacak.

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından organize edilen 5'inci Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası, Perşembe günü başlayacak.

Servet Tazegül Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı turnuvada; Nesibe Aydın GSK, Hatay Büyükşehir Belediyespor, BOTAŞ Spor ve Çukurova Basketbol karşı mücadele edecek. Hazırlık turnuvalarının önemine vurgu yapan ÇBK Başantrenörü Emre Vatansever, "Bu turnuva sezon öncesi çalıştıklarımızı, nerede olduğumuzu, ne yaptığımızı ve ne kadar iyi yaptığımızı görmenin testi olacak. Antrenmanlarda ne yaptıysak, üç maçta da bunları deneyeceğiz. Takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Turnuvanın maç programı şöyle;29 Eylül Perşembe16.00: Hatay Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın GSK18.00: ÇBK-BOTAŞ30 Eylül Cuma16.00: BOTAŞ-Hatay Büyükşehir Belediyespor18.00: Nesibe Aydın GSK-ÇBK2 Ekim Pazar13.30: Nesibe Aydın GSK-BOTAŞ15.30: ÇBK-Hatay Büyükşehir Belediyespor

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Çukurova Basketbol, Mersin Yenişehir, Çukurova, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana spor haberi... Çukurova Cup başlıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:23 Camide kan aktı! Eski eniştesi namaz sırasında imamı vurdu
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
15:47 Bursa'da iki lise öğrencisinin silahlı oyununda kan döküldü! 16 yaşındaki çocuk, boynuna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi
15:39 Demet Akalın'dan Müge Anlı ve ekibine tepki: O çocuk öyle mi alınır ya delireceğim
15:31 Rahatsızlanan Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
15:28 Savaş bölgesinden korkunç görüntü! Ukraynalı Nazi sempatizanı asker, ölen Rus askerin kafasını kesip tencerede pişirdi
15:23 Ünlü senarist Dale MacRaven hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 17:07:00. #1.13#
SON DAKİKA: Adana spor haberi... Çukurova Cup başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement