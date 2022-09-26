Adana spor haberi... Çukurova Cup başlıyor

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından organize edilen 5'inci Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası, Perşembe günü başlayacak.

Servet Tazegül Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı turnuvada; Nesibe Aydın GSK, Hatay Büyükşehir Belediyespor, BOTAŞ Spor ve Çukurova Basketbol karşı mücadele edecek. Hazırlık turnuvalarının önemine vurgu yapan ÇBK Başantrenörü Emre Vatansever, "Bu turnuva sezon öncesi çalıştıklarımızı, nerede olduğumuzu, ne yaptığımızı ve ne kadar iyi yaptığımızı görmenin testi olacak. Antrenmanlarda ne yaptıysak, üç maçta da bunları deneyeceğiz. Takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.