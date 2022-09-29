Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Adana'ya hareket edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Adana spor haberi... Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazılıklarını sürdürdü - Son Dakika

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