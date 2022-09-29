Adana spor haberi... Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazılıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Adana spor haberi... Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazılıklarını sürdürdü

29.09.2022 15:06
Adana spor haberi... Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazılıklarını sürdürdü

Adana gelişmesine göre Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Adana'ya hareket edecek.


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Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Galatasaray, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana spor haberi... Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazılıklarını sürdürdü - Son Dakika

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