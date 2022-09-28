Adana spor haberi... Galatasaray'da Adana Demirspor mesaisi sürdü - Son Dakika
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Adana spor haberi... Galatasaray'da Adana Demirspor mesaisi sürdü

28.09.2022 19:55
Adana spor haberi... Galatasaray'da Adana Demirspor mesaisi sürdü

Adana spor haberi | Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmanın ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.


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Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları
Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana spor haberi... Galatasaray'da Adana Demirspor mesaisi sürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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