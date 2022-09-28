Galatasaray , Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Adana spor haberi... Galatasaray'da Adana Demirspor mesaisi sürdü - Son Dakika

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