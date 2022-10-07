74. dakikada orta sahadan gelişen Adana Demirspor atağında savunma arkasına sarkan Assombalonga kaleci ile karşı karşıya kaldığı esnada Ertuğrul Ersoy'un müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından faul kararı vererek Ertuğrul Ersoy'a kırmızı kart gösterdi.

Kaynak: AA

Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Günay Güvenç, Samet Çavuş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

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