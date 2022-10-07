Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

07.10.2022 22:03
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Osman Gökhan BilirGaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp, (Dk. 90 Arda Kızıldağ) Toşca, Jevtovic, Pekhart, (Dk. 62 Markovic), Ertuğrul Ersoy, Figueiredo, (Dk. 90 Merkel), Sagal (Dk.

Stat: Kalyon

Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp, (Dk. 90 Arda Kızıldağ) Toşca, Jevtovic, Pekhart, (Dk. 62 Markovic), Ertuğrul Ersoy, Figueiredo, (Dk. 90 Merkel), Sagal (Dk. 84 Hanousek), Maxim, Kitsiou

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Semih Güler, Samet Akaydın, Onyekuru, (Dk. 82 Guldbrandsen) Assombalonga, Belhanda, Akintola, (Dk. 85 Yusuf Sarı), Ndiaye, Emre Akbaba, (Dk. 82 Dzyuba), Svensson, Rodrigues

Goller: Dk. 61 Assombalonga (Adana Demirspor), Dk. 70 Markovic (Gaziantep FK),

Kırmızı kart: Dk. 74 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 8 Semih Güler (Adana Demirspor), Dk. 80 Sagal, Dk. 90 +5 Djilobodji (Gaziantep FK)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile 1-1 beraber kaldı.

50. dakikada orta sahadan gelişen konuk takımın atağında Belhanda'nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Assombalonga'nın vuruşunda, kaleci Günay meşin yuvarlağı kontrol etti.

58. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda, kaleci Günay meşin yuvarlağa sahip oldu.

61. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Akintola'nın vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Assombalonga'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ndiaye'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

70. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Kaleci Günay'ın uzun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Markovic'in aşırtma şutuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

74. dakikada orta sahadan gelişen Adana Demirspor atağında savunma arkasına sarkan Assombalonga kaleci ile karşı karşıya kaldığı esnada Ertuğrul Ersoy'un müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından faul kararı vererek Ertuğrul Ersoy'a kırmızı kart gösterdi.

75. dakikada serbest vuruş kazanan Adana Demirspor'da topun başına geçen Rodrigues'in sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

88. dakikada Adana Demirspor'un gelişen atağında Ndiaye'nin ara pasında topla buluşan Assombalonga'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşu meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: AA

Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Günay Güvenç, Samet Çavuş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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