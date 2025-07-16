Adana Ulusal Tenis Kamp Merkezi İçin Hedef Belirledi

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) Başkanı Ali Refah Keskin, "Uluslararası Tenis Federasyonunun kriterlerini yerine getirip yılda 10 ay tenis oynama iklimine sahip Adana'ya Ulusal Kamp Merkezini kazandırmak istiyoruz." dedi.

Keskin, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, son 5 yıldır uyguladıkları "İtalyan modeli" ile teniste başarıyı artırdıklarını söyledi.

"Marka şehir Adana" hedefi doğrultusunda kenti tenisin merkezi haline getirmeyi istediklerini belirten Keskin, yürütülen projelerin sürdürülebilirliği için üniversitelerle işbirliğine önem verdiklerini anlattı. .

Keskin, ülkeye hizmet için büyük yatırımlar yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bunu büyütmek ve marka şehir Adana'ya Ulusal Kamp Merkezi yapmak istiyoruz. Uluslararası Tenis Federasyonunun kriterlerini yerine getirip yılda 10 ay tenis oynama iklimine sahip Adana'ya Ulusal Kamp Merkezini kazandırmak istiyoruz. Bu merkezle, Adana sadece Türkiye'de değil Avrupa ile Asya arasında da tenisin merkezi olacak. Bu tesislerde düzenleyeceğimiz uluslararası turnuvalarla, dünya sıralamasında ilk 100'lerde yer alan tenisçileri kentte misafir edeceğiz."

Milli oyuncuları bu merkezde antrenman yapabileceğini söyleyen Keskin, Çukurova Üniversitesi ile atıl durumdaki tenis kortlarının yeniden kullanılır hale getirilmesi, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine staj ve iş imkanı sağlanması konusunda görüşmeler yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Tenis İl Temsilcisi Abdullah Taş da üniversite işbirliğinde yapılacak çalışmaların önemli olduğunu kaydetti.