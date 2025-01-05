Adana Yarı Maratonu'nda Hüseyin Can ve Christine Kioko birinci - Son Dakika
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Adana Yarı Maratonu'nda Hüseyin Can ve Christine Kioko birinci

Adana Yarı Maratonu\'nda Hüseyin Can ve Christine Kioko birinci

Adana'da düzenlenen yarı maratonda Hüseyin Can ve Christine Kioko birinciliği elde etti.

05.01.2025 17:49
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Adana'da bu yıl 15. kez düzenlenen Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda erkeklerde Hüseyin Can, kadınlarda da Kenya'dan Christine Kioko birinci oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında organize edilen yarı maraton, Fuzuli Caddesi'nde başladı.

Atletler, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Nihat Bağcı'nın verdiği işaretin ardından 21 kilometrelik güzergahta koştu.

Merkez Park'ta biten yarışmanın erkekler klasmanında Hüseyin Can 1 saat 4 dakika 53 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Kadınlarda ise Kenyalı Christine Kioko 1 saat 12 dakikalık derecesiyle birinci oldu.

Organizasyon kapsamında 10 kilometrelik maraton ile halk koşusu da yapıldı. Bazı vatandaşlar, halk koşusuna evcil hayvanlarıyla katıldı.

Yarışta dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları verildi.

Yarı maratonda ilk 3 sırayı alan atletler şunlar:

Erkekler:

1. Hüseyin Can-1.04.53

2. Ian Kimutai (Kenya)-1.05.16

3. Ersin Tekal-1.06.10

Kadınlar:

1. Christine Kioko (Kenya)-1.12.00

2. Ruth Jebet (Bahreyn)-1.12.38

3. Bahar Yıldırım-1.12.46

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Adana Yarı Maratonu'nda Hüseyin Can ve Christine Kioko birinci - Son Dakika

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