Adanaspor'a Yeni Başkan ve Transfer Müjdesi - Son Dakika
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Adanaspor'a Yeni Başkan ve Transfer Müjdesi

Adanaspor\'a Yeni Başkan ve Transfer Müjdesi

Yeni başkan Ergin Göleli, Adanaspor için transfer hamleleri ve hedeflerini açıkladı.

18.12.2024 14:19
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Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'un yeni başkanı Ergin Göleli, teknik direktör Yusuf Şimşek ile çalışmayı sürdüreceklerini, devre arasında da ilk 11'e girecek 8-9 oyuncu transfer edeceklerini söyledi.

Akgül ailesinden kulüp hisselerini devralan Göleli, kulübün 2. başkanı Levent Pütün ve yönetim kurulu üyeleri Ergün Özden ve Enes Ayhan ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Göleli, buradaki konuşmasında, yaklaşık bir yıldır süren görüşmelerin ardından Adanaspor'un hisse devrini dün aldıklarını anımsattı. Kulübü en iyi noktaya getirmek istediklerini belirten Göleli, Adanaspor'un büyük bir camia olduğunu ifade etti.

Göleli, Adanalılar ve taraftarların desteğiyle takımı hak ettiği yere getireceklerini anlattı.

Devre arasında transferler yapacaklarının bilgisini veren Göleli, şöyle konuştu:

"Takıma en az 8-9 transfer gerekli. Teknik direktör Yusuf Şimşek geldikten sonra takım toparladı. Yusuf hocayla devam edeceğiz, hocamıza güveniyoruz. Hocayla tam noktaları belirlemedik. Biz kendimize göre bir çalışma yaptık. Yusuf hocaya da listeyi sunacağız. Onun fikirlerini de alacağız, ona göre transfer çalışmalarımızı yapacağız. Prensipte anlaştığımız Süper Lig'den oyuncular var. İsim vermeyim, duyduğunuzda şaşıracaksınız."

"Takımı ligde tutmayı başaracağımızı düşünüyorum"

Göleli, ilk hedeflerinin takımı ligde tutmak olduğunu bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımı ligde tutmayı da başaracağımızı düşünüyorum. Yapacağımız transferlerden sonra göreceksiniz, rakiplerimizle aramızdaki puan farkı çok rahat kapanacak. Alt lige düşmeme barajını 44 puan civarında görüyoruz. Bunu da başaracağız diye düşünüyorum. Dün bütün taraftar dernekleriyle konuştuk. Bütün kırgınlıkları, küslükleri ortadan kaldıracağız. İlk maçımızda 10 bin kişiyle oynayacağımızı düşünüyorum. Adanaspor büyük bir camia. Avrupa kupasına giden Adanaspor'un Süper Lig'de olması lazım. İlk eylem planımız, transfer dönemine kadar 3 maçta ne kadar puan toplayabiliyorsak toplamak."

"Transfer bütçemizde limit yok

Turuncu-beyazlı takımın 4 yıldır küme düşmeme mücadelesi verdiğini anımsatan Göleli, Adanaspor'un hak etmediği yerde olduğunu belirtti.

Eski kulüp başkanı Bayram Akgül'e teşekkür eden Göleli, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 20 yıldır kulübü borçsuz sürdürmek çok zor. Örneklerini görüyoruz. Murat Sancak, Adana Demirspor'a geldi. Baktığınız zaman çok güçlü bir konumu vardı ama şu an takımın ne duruma geldiği belli. Adanaspor, borcu olmayan bir kulüp. Türkiye'de borcu olmayan bir kulüp yok. Adanaspor'un FİFA'da hiçbir dosyası yok. Kulüpte bir tane çek kullanılmamış, kredi kartı kullanılmamış. Böyle güzel bir yönetim görmedim, çok şeffaf bir şey yapmış. Biz de takımımızı borçlandırmayacağız. İhtiyacımız da yok zaten. Biz Adanaspor'umuzu layık olduğu yerlere getireceğiz. Adanaspor, şeffaf, düzgün işleyen bir kulüp olacak. Transfer bütçemizde limit yok. İlk 11'de oynayacak 8-9 oyuncu lazım."

Göleli, futbolcuların primlerini yükselteceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Adanaspor'a Yeni Başkan ve Transfer Müjdesi - Son Dakika

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