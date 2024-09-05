Adanaspor, Ankara Keçiörengücü Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Spor

Adanaspor, Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu - beyazlı ekip Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Çatalan Tesisleri'nde Yardımcı Antrenör François Ciccolini yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. - ADANA