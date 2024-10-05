Adanaspor Ankaragücü ile Berabere Kaldı - Son Dakika
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Adanaspor Ankaragücü ile Berabere Kaldı

Adanaspor Ankaragücü ile Berabere Kaldı

Kemal Kılıç, zor bir takım karşısında bir puanın önemli olduğunu vurguladı.

05.10.2024 20:08
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Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Çok zor bir takıma karşı oynadığımızı biliyorduk. Baskı altında kaldık ve rakibin hızını kesmek için daha kalabalık durduk. Rakibin ve bizim kaçırdığımız gol pozisyonları var" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi mücadele ettiklerini ifade etti. Kılıç, "Çok zor bir oyuna çıktık. İçinde bulunduğumuz durum nedeniyle ve son haftalarda ki kötü duruşumuz, çok fazla gol yememiz, tüm bunlara isyan edecek ve mücadele gücü yüksek bir oyun gerekiyordu. Çok zor bir takıma karşı oynadığımızı biliyorduk. Baskı altında kaldık ve rakibin hızını kesmek için daha kalabalık durduk. Rakibin ve bizim kaçırdığımız gol pozisyonları var. Bizim adımıza en büyük avantaj ligin tartışmasız en iyi kadrolardan bir tanesi Ankaragücü takımını deplasmanda bir puan almak çok önemli. Önümüzdeki haftalara çok olumlu yansıyacağını biliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adanaspor Ankaragücü ile Berabere Kaldı - Son Dakika

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