Adanaspor\'da Kriz: Kulüp İcralarla Anılıyor

Turbeyler Grubu Taraftarlar Derneği Başkanı Selahattin Baynal, Adanaspor'un artık piyasada karşılıksız senetlerle, icralarla ve usulsüzlüklerle anıldığını söyledi. Baynal, kulübün anahtarlarının gerçek sahiplerine teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

Turbeyler Grubu Taraftarlar Derneği Başkanı Selahattin Baynal ve taraftarlar, kulübün içinde bulunduğu sportif ve mali krizle ilgili basın toplantısı düzenledi.

TSYD Adana Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Selahattin Baynal, "Şanlı kulübümüz maalesef tarihinin en karanlık ve acı günlerini yaşıyor. Bize Süper Lig hayalleri satarak göreve gelen Ergin Göleli yönetimi, umutlarımızı tüketmekle kalmadı, kulübümüzü resmen uçuruma sürükledi. Düşünün ki; tesislerimizin borç yüzünden elektriği suyu kesik, gencecik oyuncularımız duş bile alamadan evlerine dönüyor. Transfer tahtamız kilitli, takım otobüsümüze yakıtı bile rakip takımlar veya aileler koyuyor. Sahada skorboardu bile çalıştıramayan bu vizyonsuzluk artık canımıza tak etti. Bizler taraftar ve şehrin dinamikleri olarak 'verin bu enkazı biz kaldıralım, borçları yapılandıralım' dedik. Göleli, kulübü rehin tutma zihniyetiyle, akıl almaz şartlar öne sürerek tüm kapıları yüzümüze kapattı. Kulübe zerre yatırım yapmayıp, göz göre göre batmasını izliyor" diye konuştu.

"Adanaspor'un adı icralarla ve usulsüzlükle anılıyor"

Başkan Baynal, Adanaspor adının artık piyasada karşılıksız senetlerle, icralarla ve usulsüzlüklerle anıldığını söyleyerek, "Şanlı takım otobüsümüz bile haczedilip açık artırmayla satışa çıkarıldı. Buradan Gençlik ve Spor Bakanımıza, TFF'ye, valimize ve tüm yetkililere yalvarıyoruz. Bir şehrin ruhunun, koca bir tarihin bir şahsın kaprislerine kurban gitmesine, göz göre göre tasfiye edilmesine lütfen artık seyirci kalmayın, acilen sorumluluk alın. Biz Turbeyler Grubuyuz kulübümüzün anahtarları gerçek sahiplerine teslim edilene kadar sabrımızı kimse sınamasın. Şehr-i Müdafaa ateşini en sert şekilde yakacağız ve direnişimizi büyüteceğiz. Şunu kimse aklından çıkarmasın hacizler ve kötü yönetimler gelip geçicidir. Adanaspor her zaman, her koşulda var olmaya devam edecektir" dedi. - ADANA