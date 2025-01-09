Adanaspor'dan Taraftara Çağrı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Amed Sportif Faaliyetler maçında sahaya yabancı madde atılması ve disiplin ihlalleri nedeniyle bazı bloklardaki kişilere ceza verilmesiyle ilgili taraftara çağrı yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 5 Ocak'ta Yeni Adana Stadı'nda oynanan ve golsüz berabere tamamlanan Amed Sportif Faaliyetler maçında sahaya atılan yabancı maddeler ve disiplin ihlalleri nedeniyle 117-118 bloklarındaki taraftarlara 2 maç, 119 bloktaki taraftarlara ise 1 maç ceza verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetim kurulu olarak, takımımızı iyi yerlere getirme çabası içerisindeyken ilk iç saha maçımızda bu cezayı yememiz bizleri derinden üzmüştür. Tüm taraftarlarımızın sağduyulu olmasını ve yanında oturan taraftarları uyarmasını bekliyoruz. Yönetim kurulu olarak bu tarz durumların tekrar yaşanmamasını istiyoruz."