1.Lig'in ilk haftasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, maç biletlerinin satışa çıktığını açıkladı.
Turuncu-Beyazlı takım, 10 Ağustos Cumartesi günü saat 21: 45'de Yeni Adana Stadyumu'nda konuk edeceği Esenler Erokspor maçının biletlerinin saat 10.00 itibariyle satışa çıktığını açıkladı.
Adanaspor'un internet sitesinden yapılan açıklamada, "Esenler Erokspor maç biletleri satışta" denildi.
Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:
VIP A Tribün: 400 TL
Güney Batı Alt Tribün: 200 TL
Maraton Alt Tribün: 150 TL
Arjantin Köşe: 100 TL
Gişelerin açılış ve kapanış saati ise 10: 00-17: 00 olarak belirlendi. - ADANA
Son Dakika › Spor › Adanaspor, Esenler Erokspor maçının biletlerini satışa çıkardı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?