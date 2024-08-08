Adanaspor, Esenler Erokspor maçının biletlerini satışa çıkardı

Spor

1.Lig'in ilk haftasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, maç biletlerinin satışa çıktığını açıkladı.

Turuncu-Beyazlı takım, 10 Ağustos Cumartesi günü saat 21: 45'de Yeni Adana Stadyumu'nda konuk edeceği Esenler Erokspor maçının biletlerinin saat 10.00 itibariyle satışa çıktığını açıkladı.

Adanaspor'un internet sitesinden yapılan açıklamada, "Esenler Erokspor maç biletleri satışta" denildi.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

VIP A Tribün: 400 TL

Güney Batı Alt Tribün: 200 TL

Maraton Alt Tribün: 150 TL

Arjantin Köşe: 100 TL

Gişelerin açılış ve kapanış saati ise 10: 00-17: 00 olarak belirlendi. - ADANA