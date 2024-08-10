Adanaspor, Esenler Erokspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Adanaspor, Esenler Erokspor'u mağlup etti

Adanaspor, Esenler Erokspor\'u mağlup etti

Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Metehan Altunbaş ve Ciss'in attığı gollerle Adanaspor galip geldi.

10.08.2024 23:56
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Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Adanaspor'da savunma arkasına koşu atan Metehan topu önüne aldı ve sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Ercüment topu ayağıyla çıkartmayı başardı.

15. dakikada orta sahadan topu alan Dabo'nun tek pasında savunma arkasına sarkan Metehan net bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

32. dakikada Esenler Erokspor'da Sefa'nın sol kanattan pasında Faye topu önüne aldı ve sert bir vuruş yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.

55. dakikada Adanaspor'da köşe vuruşunda, Yepie Yepie'nin ortasında Ciss kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-0

78. dakikada Esenler Erokspor'da Altar'ın kullandığı köşe vuruşunda Sefa önünde kalan topa sağ çaprazdan vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mehmet Şengül, Mehmet Akpınar

Adanaspor: Jankat Yılmaz (Muhammet Emin Çelik dk. 73), Hıdır Aytekin, Fatih Kurucuk, Fofana (Ferhat Katipoğlu dk. 81), Feyzi Yıldırım, Diakite (Metehan Mollaoğlu dk. 73), Dabo, Harun Alpsoy (Turgay Gemicibaşi dk. 61), Ciss, Yepie Yepie, Metehan Altunbaş (Alp Efe Kılınç dk. 81)

Yedekler: Devran Şenyurt, Doğukan Emeksiz, Serkan İzmirlioğlu, Burhan Tuzun, Emir Can Aksu

Teknik Direktör: Sol Bamba

Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Sakıb Aytaç, Mücahit Albayrak, Onur Özcan (Nzaba dk. 46), Oğuz Ceylan, Taygun Vurgun (Berkay Aydoğmuş dk. 46), Sefa Narin, Faye, Furkan Orak (Altar Han Hidayetoğlu dk. 72), Alper Karaman (Maksut Taşkıran dk. 71), Abuzer Gaffar (Fernandes dk. 60)

Yedekler: Ege Baran Sahillioğlu, Eşref Korkmazoğlu, Laine, Çağatay Yılmaz, Ertuğrul İdris Furat

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Metehan Altunbaş (dk. 15), Ciss (dk. 55) (Adanaspor)

Sarı kartlar: A.Ciss, Hıdır (Adanaspor), Taygun, Berkay (Esenler Erokspor) - ADANA

Kaynak: İHA

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