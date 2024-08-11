Adanaspor, Esenler Erokspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Adanaspor, Esenler Erokspor'u mağlup etti

Adanaspor, Esenler Erokspor\'u mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında Adanaspor, sahasında Esenler Erokspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Adanaspor'un yardımcı antrenörü François Ciccolini, takımını tebrik ederken, Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise mücadelelerinden dolayı oyuncularını kutladı.

11.08.2024 00:38
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Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında sahasında Esenler Erokspor'u 2-1 yenen Adanaspor'da yardımcı antrenör François Ciccolini, iyi bir maç çıkardıklarını söyledi.

Ciccolini, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı takımını tebrik etti.

Takımın zamanla daha iyi olacağını belirten Ciccolini, şunları ifade etti:

"İyi bir maç çıkardık. Hazırlıklara biraz geç başladık. Maçı ilk yarıda da bitirebilirdik, ikinci yarı biraz geride başladık ama kazanan taraf biz olduk. Taraftarlarımızın sabırlı olmasını istiyorum. Zamanla yarışmacı bir takım kuracağız ve daha iyiye gideceğiz. Büyük takım taraftarsız olmaz. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var."

Esenler Erokspor cephesi

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da Esenler Erokspor tarihinin ilk birinci lig maçı olduğundan dolayı kendileri için çok özel bir karşılaşma olduğunu söyledi.

Adana'da sıcakta mücadele eden iki takım oyuncularını kutlayan Altıparmak, "Gerçekten mücadele anlamında çok güzel bir mücadele oldu. Futbolcuların ayağına kramplar girmeye başladı. Bu sıcak havada futbol oynamak çok zor. Biz rakibe hiç bakmadan maçın başından sonuna kadar kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Rakip zaten hep bekleyerek oynayan bir takımdı, biz hep topla oynayan taraftık." diye konuştu.

Daha çok çalışıp ve mücadele edeceklerini dile getiren Altıparmak, şunları kaydetti:

"Sezonun ilk maçı olması itibariyle mücadele eden bütün oyuncuları kutluyorum. Artık bundan sonrasına bakacağız. Bugün bizim için oyunun belli bölümleri çok iyi oldu. Özellikle golü bulduktan sonra maçın sonlarında tekrar oyuna ortak olduk. Maçı da kazanabilirdik ama kaybettik."

Kaynak: AA

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