Adanaspor, evinde Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Adanaspor, evinde Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu

Adanaspor, evinde Göztepe\'ye 3-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Adanaspor, evinde Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Maçta Dennis, Messaoudi ve Yalçın Kayan'ın attığı gollerle Göztepe galibiyete ulaştı.

24.02.2024 21:09  Güncelleme: 21:12
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Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Adanaspor, evinde Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

12. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Messaoudi'nin ceza sahasına girerek yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

17. dakikada sağ kanattan Ahmed'in kullandığı köşe atışında penaltı üzerinde topu kontrol eden Dennis'in vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-0

21. dakikada Göztepe'nin hızlı hücumunda Romulo'nın pasında kale önünde Messaoudi topu filelere gönderdi. 2-0

32. dakikada Messaoudi'nin uzun pasında topla buluşan Yalçın'ın şutu ağlara gitti. 3-0

Hakemler: Deniz Kayatepe, Lütfü Aydın, Erkan Akbulut

Adanaspor: Ferhat Kaplan, Kubilay Aktaş (Burhan Tuzun dk. 46), Lukaku (Hüseyin Öztürk dk. 65), Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz (Hıdır Aytekin dk. 46), Feyzi Yıldırım, Dabo, Fernandes, Mehmet Taş, Diakite (Metehan Altunbaş dk. 80), Ciss (Rashad Muhammed dk. 46)

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Harun Alpsoy, D. Oberlin, Yepie Yepie, Hakan Eroğlu

Teknik Direktör: Kemal Kılıç

Göztepe: Lis, Ümit Akdağ, İsmail Köybaşı, Heliton, Taha Altıkardeş, Ogün Bayrak (Fıratcan Üzüm dk. 80), Ahmed Ildız (Tarkan Serbest dk. 70), Dennis (Lundqvist dk. 70), Yalçın Kayan (Celil Yüksel dk. 64), Messaoudi, Romulo (Mamah dk. 63)

Yedekler: Arda Özçimen, Kubilay Kanatsızkuş, Nielsen, İzzet Furkan Malak, Atınç Nukan

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Dennis (dk. 17), Messaoudi (dk. 21), Yalçın Kayan (dk. 32) (Göztepe)

Sarı kartlar: Kubilay, Hıdır (Adanaspor), Lundqvist (Göztepe) - ADANA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Adanaspor, evinde Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
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