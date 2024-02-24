Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Adanaspor, evinde Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
12. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Messaoudi'nin ceza sahasına girerek yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
17. dakikada sağ kanattan Ahmed'in kullandığı köşe atışında penaltı üzerinde topu kontrol eden Dennis'in vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-0
21. dakikada Göztepe'nin hızlı hücumunda Romulo'nın pasında kale önünde Messaoudi topu filelere gönderdi. 2-0
32. dakikada Messaoudi'nin uzun pasında topla buluşan Yalçın'ın şutu ağlara gitti. 3-0
Hakemler: Deniz Kayatepe, Lütfü Aydın, Erkan Akbulut
Adanaspor: Ferhat Kaplan, Kubilay Aktaş (Burhan Tuzun dk. 46), Lukaku (Hüseyin Öztürk dk. 65), Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz (Hıdır Aytekin dk. 46), Feyzi Yıldırım, Dabo, Fernandes, Mehmet Taş, Diakite (Metehan Altunbaş dk. 80), Ciss (Rashad Muhammed dk. 46)
Yedekler: Ahmet Kıvanç, Harun Alpsoy, D. Oberlin, Yepie Yepie, Hakan Eroğlu
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
Göztepe: Lis, Ümit Akdağ, İsmail Köybaşı, Heliton, Taha Altıkardeş, Ogün Bayrak (Fıratcan Üzüm dk. 80), Ahmed Ildız (Tarkan Serbest dk. 70), Dennis (Lundqvist dk. 70), Yalçın Kayan (Celil Yüksel dk. 64), Messaoudi, Romulo (Mamah dk. 63)
Yedekler: Arda Özçimen, Kubilay Kanatsızkuş, Nielsen, İzzet Furkan Malak, Atınç Nukan
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Goller: Dennis (dk. 17), Messaoudi (dk. 21), Yalçın Kayan (dk. 32) (Göztepe)
Sarı kartlar: Kubilay, Hıdır (Adanaspor), Lundqvist (Göztepe) - ADANA
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