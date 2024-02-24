Adanaspor, Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adanaspor, Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu

Adanaspor, Göztepe\'ye 3-0 mağlup oldu

Adanaspor teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç, Göztepe'ye aldıkları ağır yenilgiyi basın toplantısında değerlendirdi. Kılıç, takımın maçın ilk 20 dakikasında inanılmaz hatalar yaptığını ve maç boyunca takım savunmasının eksikliğini yaşadıklarını belirtti. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi ve ikinci yarıda hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti.

24.02.2024 22:17  Güncelleme: 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Göztepe'ye 3-0 mağlup olan Adanaspor'da teknik direktör Mustafa Kemal Kılıç, ağır bir yenilgi aldıklarını belirtti.

Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk 20 dakikasında inanılmaz hatalar yaptıklarını söyledi.

Maçta takım savunmasının eksikliğini yaşadıklarını anlatan Kılıç, "Maç 3-0 olana kadar adeta hiçbir şey yapamadığımızı söyleyebilirim. Gollerden sonra daha toparlanmış gibi gözüktük ama bu bizim iyi oynadığımız anlamına gelmiyor. Çok üzgünüz, kayıplarımız devam ediyor. Bütün gücümüzle bu takımı inşallah düşürmeyeceğiz. Bu kelimeyi ilk defa kullanıyorum ama öyle olmak zorunda. Bütün gücümüzü kullanıp çok sevdiğimiz kulübümüzü buradan çıkaracağız." diye konuştu.

Göztepe cephesi

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

İlk yarıda iyi oynayarak golleri bulduklarını aktaran Stoilov, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda rakibe fazla inisiyatif verdik, fırsatlar yakaladılar. Biz, kulübümüz, takım ve taraftarlarımız için her zaman çok sıkı çalışmalı ve hem ofansif hem defansif anlamda her şeyi çok iyi yapmalıyız. İlk yarıda gerçekten iyi oynadık. Biraz ikinci yarıyla ilgili hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Futbol stratejimizi ve planlarımızı sürekli sahaya yansıtmamız için devamlılık çok önemli. Bu devamlılığı strateji, futbol sistemimiz ve organizasyonumuz anlamında 90 dakika sürdürmemiz gerekiyor."

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Kılıç, Adanaspor, Trendyol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Adanaspor, Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 00:06:20. #1.12#
SON DAKİKA: Adanaspor, Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement